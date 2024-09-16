Орбан будет баллотироваться в президенты Румынии

Бывший премьер-министр Румынии и лидер партии Forța Dreptei ("Сила правых") Людовик Орбан объявил о намерениях участвовать в президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.ro.

Во время выступления в парламенте Орбан объявил об объединении своей партии с Партией народного движения во главе с Евгением Томаком.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента, потому что считаю это своим моральным долгом перед румынскими гражданами и жестом ответственности за будущее Румынии", – заявил лидер „Силы правых", напомнив о своем 30-летнем политическом опыте.

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Орбан добавил, что хочет, чтобы его кандидатура "стала посланием уверенности и надежды в будущем нашей страны и в возможности каждого румына достичь успеха в жизни".

Людовик Орбан основал "Силу правых" в декабре 2021 года после того, как год пробыл главой правительства, но возглавляемая им тогда Национально-либеральная партия провалилась на парламентских выборах.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

Одним из фаворитов считается бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, который на прошлой неделе объявил о выдвижении своей кандидатуры.

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