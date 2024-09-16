ЗМІ: Німеччина тренуватиме частину своїх пілотів на F-35 в Греції

Між Афінами та Берліном тривають дискусії щодо підготовки майбутніх німецьких пілотів F-35 на базі 120-го авіаційного навчального крила в Каламаті.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо грецькій газеті Kathimerini.

Німецькі ВПС планують спочатку направити десять пілотів, які, як очікується, пройдуть повну дворічну програму підготовки в 120-му крилі.

Кілька тижнів тому офіцери ВПС Німеччини відвідали авіабазу в Каламаті, щоб оглянути об'єкти і обладнання. Греція заробить приблизно 2,5 мільйона доларів за кожного підготовленого німецького пілота.

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Німеччина є першою країною, яка виявила зацікавленість у підготовці своїх пілотів на міжнародній навчально-тренувальній базі в Каламаті, яка експлуатується ізраїльським оборонним підрядником Elbit.

У 2021 році компанія Elbit підписала з грецькою державою контракт на суму 1,65 мільярда доларів на модернізацію об'єктів і обладнання та експлуатацію об'єкта протягом 22 років.

У 2022 році Німеччина вирішила замовити 35 винищувачів F-35 разом з ракетами та іншим озброєнням на суму близько 10 мільярдів євро.

Цього року стало відомо, що Німеччина розглядає можливість придбання восьми додаткових винищувачів F-35.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.