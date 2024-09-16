СМИ: Германия будет тренировать часть своих пилотов на F-35 в Греции

Между Афинами и Берлином продолжаются дискуссии по подготовке будущих немецких пилотов F-35 на базе 120-го авиационного учебного крыла в Каламати.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно греческой газете Kathimerini.

Немецкие ВВС планируют сначала направить десять пилотов, которые, как ожидается, пройдут полную двухлетнюю программу подготовки в 120-м крыле.

Несколько недель назад офицеры ВВС Германии посетили авиабазу в Каламати, чтобы осмотреть объекты и оборудование. Греция заработает примерно 2,5 миллиона долларов за каждого подготовленного немецкого пилота.

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Германия является первой страной, которая проявила заинтересованность в подготовке своих пилотов на международной учебно-тренировочной базе в Каламати, которая эксплуатируется израильским оборонным подрядчиком Elbit.

В 2021 году компания Elbit подписала с греческим государством контракт на сумму 1,65 миллиарда долларов на модернизацию объектов и оборудования и эксплуатацию объекта в течение 22 лет.

В 2022 году Германия решила заказать 35 истребителей F-35 вместе с ракетами и другим вооружением на сумму около 10 миллиардов евро.

В этом году стало известно, что Германия рассматривает возможность приобретения восьми дополнительных истребителей F-35.

Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.