Румынию всколыхнуло сильнейшее с начала года землетрясение, которое почувствовали в Украине

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в 17:40 в районе уезда Вранчя на востоке Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

По данным румынского Института физики Земли, землетрясение стало самым сильным с начала 2024 года, а глубина его подземных толчков составляла 140 километров.

Румынские спасатели призвали людей сохранять спокойствие, учитывая возможные повторные толчки.

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Как пишет Digi24, очаги землетрясения почувствовали жители Бухареста, а также соседних с Румынией государств – Болгарии, Молдовы и Украины, в частности города Одесса, что в 340 километрах от эпицентра землетрясения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что "информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала".

Нынешнее землетрясение в Румынии стало самым сильным с начала года. Предыдущее имело магнитуду 4,4 и было зафиксировано 1 августа.