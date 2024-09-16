Министр обороны Литвы за то, чтобы тратить на оборону 4% ВВП

Литва должна увеличить расходы на национальную оборону до 4% ВВП, чтобы иметь возможность приобрести системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия и другую военную технику.

Так считает министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"По моему мнению, цель, которую мы должны обсуждать, – это увеличение финансирования обороны до 4% ВВП", – сказал Кащюнас на съезде правящей консервативной партии „Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

"Это позволило бы нам не только сохранить то, что мы хотим, но и начать рассматривать национальную программу Patriot, то есть приобретение систем противовоздушной обороны большой дальности, а также боевых вертолетов, которые были бы эффективными против сил противника", – добавил он.

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В августе правительство выделило дополнительные 130 миллионов евро на закупку вооружений, в результате чего нынешние расходы на оборону составили 3,2% ВВП.

Действующее соглашение о безопасности и обороне между политическими партиями не содержит конкретных обязательств по финансированию обороны, но ранее в этом году парламент решил повысить некоторые налоги, чтобы увеличить расходы на оборону по меньшей мере до 3 процентов ВВП.

Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва должна тратить на оборону не менее 3,5% ВВП ежегодно.

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что с 2026 года оборонные расходы Эстонии вырастут до около 4% ВВП.

Польша, которая в НАТО на первом месте по расходам на оборону относительно размера экономики, в 2025 году хочет увеличить их до рекордных 4,7% ВВП.