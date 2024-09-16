ЗМІ: Нідерланди в новій Єврокомісії відповідатимуть за клімат

Номінований Нідерландами до Європейської комісії Вопке Гукстра, найімовірніше, отримає портфель комісара з питань клімату та екологічного зростання.

Про це повідомив суспільний мовник Нідерландів NOS із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Уряд Нідерландів в останні тижні прагнув отримати для країни портфель у Єврокомісії, пов'язаний із торгівлею. Але "вчора стало зрозуміло, що ця посада омине Нідерланди", стверджує NOS.

Натомість Гукстра стане єврокомісаром із питань клімату та екологічного зростання. Це відповідає його портфелю комісара з питань клімату, який він має в нинішньому складі Єврокомісії.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, як повідомлялось, усе ще сподівається представити свою команду єврокомісарів у Страсбурзі у вівторок, 17 вересня.

Затримка виникла через тривалі процедури погодження нової кандидатки в єврокомісари від Словенії, яку ще має схвалити парламент.

Крім того, у понеділок несподівано про відставку оголосив француз Тьєррі Бретон, який у нинішньому складі Єврокомісії має впливовий портфель комісара з питань єдиного ринку.

Раніше стало відомо, що фон дер Ляєн чинила тиск на Європарламент з вимогою перенести слухання щодо майбутніх комісарів на жовтень, раніше, ніж було заплановано, щоб наступний склад Єврокомісії міг розпочати роботу 1 листопада.

Але існує також поширена думка, що комісія почне роботу не раніше початку грудня, особливо з огляду на складний графік роботи Європарламенту і тривалий процес слухань.