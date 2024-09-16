СМИ: Нидерланды в новой Еврокомиссии будут отвечать за климат

Номинированный Нидерландами в Европейскую комиссию Вопке Гукстра, скорее всего, получит портфель комиссара по вопросам климата и экологического роста.

Об этом сообщил общественный вещатель Нидерландов NOS со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Правительство Нидерландов в последние недели стремилось получить для страны портфель в Еврокомиссии, связанный с торговлей. Но "вчера стало понятно, что эта должность обойдет Нидерланды", утверждает NOS.

Вместо этого Гукстра станет еврокомиссаром по вопросам климата и экологического роста. Это соответствует его портфелю комиссара по вопросам климата, который он имеет в нынешнем составе Еврокомиссии.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщалось, все еще надеется представить свою команду еврокомиссаров в Страсбурге во вторник, 17 сентября.

Задержка возникла из-за длительных процедур согласования новой кандидатки в еврокомиссары от Словении, которую еще должен одобрить парламент.

Кроме того, в понедельник неожиданно об отставке объявил француз Тьерри Бретон, который в нынешнем составе Еврокомиссии имеет влиятельный портфель комиссара по вопросам единого рынка.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент с требованием перенести слушания по будущим комиссарам на октябрь, раньше, чем было запланировано, чтобы следующий состав Еврокомиссии мог начать работу 1 ноября.

Но существует также распространенное мнение, что комиссия начнет работу не раньше начала декабря, особенно учитывая сложный график работы Европарламента и длительный процесс слушаний.