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У Братиславі вода у Дунаї піднялася до позначки 9,6 метра

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Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 09:08 — Марія Ємець

У столиці Словаччини Братиславі повінь на Дунаї ймовірно досягла піку, рівень води сягнув 9,6 метра.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда". 

Станом на ранок 17 вересня в районі замку Девін (вище за течією від Братислави) рівень води у Дунаї сягає 9 метрів, а в самій Братиславі коливається довкола 9,62 метра. 

 
Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото  Ján Petrovič
 
Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото  Ján Petrovič

Метеорологи вважають, що рівень води вже стабілізувався і далі буде спадати, оскільки така тенденція вже спостерігається вище за течією в Австрії.

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Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото  Ján Petrovič

У Братиславі, як відомо, вже у понеділок були підтоплені деякі прибережні ділянки. Підтопило у тому числі будівлю міністерства спорту. 

У Польщі в Опольському воєводстві затоплює ще одне містечко, Вроцлав посилено готується до повені. З понеділка влада оголосила у постраждалих районах стан стихійного лиха. 

Жертвами повеней у всіх постраждалих країнах Центральної Європи стали вже щонайменше 18 людей.

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Словаччина стихійні лиха
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