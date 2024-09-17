У Братиславі вода у Дунаї піднялася до позначки 9,6 метра

У столиці Словаччини Братиславі повінь на Дунаї ймовірно досягла піку, рівень води сягнув 9,6 метра.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Станом на ранок 17 вересня в районі замку Девін (вище за течією від Братислави) рівень води у Дунаї сягає 9 метрів, а в самій Братиславі коливається довкола 9,62 метра.

Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото Ján Petrovič Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото Ján Petrovič

Метеорологи вважають, що рівень води вже стабілізувався і далі буде спадати, оскільки така тенденція вже спостерігається вище за течією в Австрії.

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Над Дунаєм у Братиславі вранці 17 вересня, фото Ján Petrovič

У Братиславі, як відомо, вже у понеділок були підтоплені деякі прибережні ділянки. Підтопило у тому числі будівлю міністерства спорту.

У Польщі в Опольському воєводстві затоплює ще одне містечко, Вроцлав посилено готується до повені. З понеділка влада оголосила у постраждалих районах стан стихійного лиха.

Жертвами повеней у всіх постраждалих країнах Центральної Європи стали вже щонайменше 18 людей.