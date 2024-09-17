В Братиславе вода в Дунае поднялась до отметки 9,6 метра

В столице Словакии Братиславе наводнение на Дунае вероятно достигло пика, уровень воды достиг 9,6 метра.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

По состоянию на утро 17 сентября в районе замка Девина (выше по течению от Братиславы) уровень воды в Дунае достигает 9 метров, а в самой Братиславе колеблется вокруг 9,62 метра.

Над Дунаем в Братиславе утром 17 сентября, фото Ján Petrovič

Над Дунаем в Братиславе утром 17 сентября, фото Ján Petrovič

Метеорологи считают, что уровень воды уже стабилизировался и дальше будет спадать, поскольку такая тенденция уже наблюдается выше по течению в Австрии.

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Над Дунаем в Братиславе утром 17 сентября, фото Ján Petrovič

В Братиславе, как известно, уже в понедельник были подтоплены некоторые прибрежные участки. Подтопило в том числе здание министерства спорта.

В Польше в Опольском воеводстве затапливает еще один городок, Вроцлав усиленно готовится к наводнению. С понедельника власти объявили в пострадавших районах состояние стихийного бедствия.

Жертвами наводнений во всех пострадавших странах Центральной Европы стали уже по меньшей мере 18 человек.