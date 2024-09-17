СМИ: ЕС готовит "план Б" кредита для Украины с использованием росактивов на случай неучастия США

Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины размером до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.

Об этом сообщает Financial Times , пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, в ЕС готовятся предоставить Украине до 40 млрд евро в виде кредита до конца года независимо от того, удастся ли договориться об участии США.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.

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Сначала планировалось, что ЕС и США обеспечат по 20 млрд, а еще 10 млрд распределят между собой Великобритания, Япония и Канада.

США для стабильности поступления доходов, которые будут обслуживать кредит, хотят предохранителей, которые бы гарантировали, что российские активы – большинство из которых заморожены в Европе – останутся замороженными.

В Брюсселе предложили для этого изменить модель продления санкций, которые блокируют российские активы, и установить сроком пересмотра и продления не 6 месяцев, как сейчас, а 36 месяцев, что дало бы больше определенности. Звучали предложения и о 5-летнем сроке.

Премьер Венгрии Виктор Орбан якобы выступил против и не хочет возвращаться к вопросу до того, как станет известно имя нового президента США.

"Планом А" Еврокомиссии остается первоначальная схема с участием США. Однако европейские чиновники хотят подготовить варианты решения на случай, если Будапешт продолжит держать вето вплоть до выборов 5 ноября.

Согласно проекту документа, который получили FT, ЕС планирует до конца года подготовить для Украины пакет помощи на миллиарды евро, которые станут дополнением к существующей европейской программе помощи. Для решения нужно будет простое большинство, а не единогласие, и это позволит обойти венгерское вето.

Цифра может варьироваться от 20 млрд до 40 млрд евро, ее окончательно определит Еврокомиссия после консультаций со странами-членами.

В случае задействования Евросоюзом альтернативного варианта нужно будет увеличивать заимствования ЕС и подкреплять его общим бюджетом. Для задействования "плана Б" подготовку придется начать уже в ближайшие недели, чтобы вовремя завершить все формальности.

В проекте говорится, что предложение важно одобрить до конца октября, чтобы сам заем можно было финализировать до конца 2024 года и в дальнейшем постепенно выплачивать Украине траншами. В нем так же предусматривают использование для погашения кредита доходов от замороженных российских активов, объемы которых оцениваются от 2,5 млрд до 3 млрд евро в год.

Ранее неофициально сообщали, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.