В Іспанії колишню баскську терористку засудили до 85 років ув'язнення за теракт у Мадриді

Верховний суд Іспанії засудив колишню членкиню нині неіснуючого баскського сепаратистського угруповання ЕТА до 85 років ув'язнення за причетність до вибуху автомобіля в Мадриді, в результаті якого 24 роки тому було поранено 11 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд визнав Ану Белен Егуес винною в тому, що вона заклала і підірвала заряд динаміту у викраденому автомобілі на півночі іспанської столиці 8 серпня 2000 року.

"Вибух... зачепив велику кількість людей, серйозно порушивши їхню повсякденну діяльність", – йдеться в рішенні суду.

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Суд, який розглядає всі справи, пов'язані з тероризмом в Іспанії, засудив Егуес до 15 років ув'язнення за терористичний злочин і до 70 років за сім пунктів замаху на вбивство.

З 11 осіб, які постраждали в результаті вибуху, семеро перебували у важкому стані.

55-річна Егуес вже відбуває 30-річний термін ув'язнення за інший вибух у листопаді 2001 року, в результаті якого було поранено 97 осіб і загинув високопосадовець поліції, а також 126-річний термін за участь у вбивстві армійського офіцера в січні 2000 року.

Її заарештували невдовзі після нападу 2001 року.

У 2018 році ЕТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, або Баскська батьківщина і свобода) оголосила, що повністю ліквідувала всі свої структури, завершивши 50-річну партизанську кампанію проти іспанської держави, під час якої, за даними уряду, загинуло 853 людини.

Нагадаємо, у 2019 році судовий процес у Мадриді над 47 юристами, лікарями, психологами та політичними активістами розпущеної збройної сепаратистської групи ЕТА почався і закінчився через 25 хвилин угодою про визнання провини.

ЕТА була сформована наприкінці 1950-х років у період диктатури Франсиско Франко з метою створення незалежної Баскської держави на півночі Іспанії та на півдні Франції.