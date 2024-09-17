В Испании бывшую баскскую террористку приговорили к 85 годам заключения за теракт в Мадриде

Верховный суд Испании приговорил бывшего члена ныне несуществующей баскской сепаратистской группировки ЭТА к 85 годам заключения за причастность к взрыву автомобиля в Мадриде, в результате которого 24 года назад были ранены 11 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Суд признал Ану Белен Эгуес виновной в том, что она заложила и взорвала заряд динамита в угнанном автомобиле на севере испанской столицы 8 августа 2000 года.

"Взрыв... задел большое количество людей, серьезно нарушив их повседневную деятельность", – говорится в решении суда.

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Суд, который рассматривает все дела, связанные с терроризмом в Испании, приговорил Эгуес к 15 годам заключения за террористическое преступление и к 70 годам за семь пунктов покушения на убийство.

Из 11 человек, пострадавших в результате взрыва, семеро находились в тяжелом состоянии.

55-летняя Эгуес уже отбывает 30-летний срок заключения за другой взрыв в ноябре 2001 года, в результате которого были ранены 97 человек и погиб высокопоставленный полицейский, а также 126-летний срок за участие в убийстве армейского офицера в январе 2000 года.

Ее арестовали вскоре после нападения 2001 года.

В 2018 году ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, или Баскская родина и свобода) объявила, что полностью ликвидировала все свои структуры, завершив 50-летнюю партизанскую кампанию против испанского государства, во время которой, по данным правительства, погибли 853 человека.

Напомним, в 2019 году судебный процесс в Мадриде над 47 юристами, врачами, психологами и политическими активистами распущенной вооруженной сепаратистской группы ЭТА начался и закончился через 25 минут соглашением о признании вины.

ЭТА была сформирована в конце 1950-х годов в период диктатуры Франсиско Франко с целью создания независимого Баскского государства на севере Испании и на юге Франции.