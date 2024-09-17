Собака-втікач спричинив затримки і скасування десятків потягів у Брюсселі

Собака на залізничних коліях в Еттербеку (комуна Брюсселя) спричинив затримку близько п'ятдесяти поїздів у понеділок ввечері, близько десяти поїздів було скасовано.

Про це повідомив менеджер залізничної інфраструктури Infrabel, передає "Європейська правда" з посиланням на Brussels Time.

Прессекретар Infrabel Томас Бекен повідомив, що рух поїздів вперше було зупинено за розпорядженням поліції близько 17:50 після того, як собаку помітили на колії. Через годину рух поїздів відновився, незважаючи на те, що собаку так і не знайшли. Однак це вже призвело до значних затримок і скасувань рейсів.

О 19:30 поліція знову наказала Infrabel зупинити рух, коли собаку помітили далі по колії у Ватермаалі. На місце події прибув власник собаки, і через десять хвилин рух поїздів було відновлено.

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Бекен зазначив, що немає точної інформації про те, як собака потрапив на колії, але вплив був значним. Станом на 20:00 близько 50 поїздів було затримано, а 10 поїздів було скасовано.

Бекен підкреслив, що інцидент стався на важливій залізничній лінії 161, яка є частиною Регіональної експрес-мережі, що з'єднує Брюссель і Намюр, і стався у вечірню годину пік у робочий день.

Торік у вересні лось заблукав у тунелі між станціями метро шведської столиці Стокгольма Sätra і Vårby gård і спричинив зупинку на червоній лінії метрополітену.