Сбежавшая собака вызвала задержки и отмену десятков поездов в Брюсселе

Собака на железнодорожных путях в Эттербеке (коммуна Брюсселя) вызвала задержку около пятидесяти поездов в понедельник вечером, около десяти поездов было отменено.

Об этом сообщил менеджер железнодорожной инфраструктуры Infrabel, передает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Time.

Пресс-секретарь Infrabel Томас Бекен сообщил, что движение поездов впервые было остановлено по распоряжению полиции около 17:50 после того, как собаку заметили на пути. Через час движение поездов возобновилось, несмотря на то, что собаку так и не нашли. Однако это уже привело к значительным задержкам и отменам рейсов.

В 19:30 полиция снова приказала Infrabel остановить движение, когда собаку заметили дальше по пути в Ватермаале. На место происшествия прибыл владелец собаки, и через десять минут движение поездов было восстановлено.

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Бекен отметил, что нет точной информации о том, как собака попала на пути, но воздействие было значительным. По состоянию на 20:00 около 50 поездов было задержано, а 10 поездов было отменено.

Бекен подчеркнул, что инцидент произошел на важной железнодорожной линии 161, которая является частью Региональной экспресс-сети, соединяющей Брюссель и Намюр, и произошел в вечерний час пик в рабочий день.

В сентябре прошлого года лось заблудился в туннеле между станциями метро шведской столицы Стокгольма Sätra и Vårby gård и вызвал остановку на красной линии метрополитена.