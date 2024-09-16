Кількість жертв повеней у Чехії зросла до трьох

Повені в Моравсько-Сілезькому краї Чехії вже забрали три життя.

Про це після засідання Кризового штабу Мораво-Сілезького краю повідомили ввечері у понеділок губернатор Йозеф Беліка і директор поліції Томаш Кужель, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Одна жертва була знайдена в повністю затопленій квартирі, інша – в річці. Вже в неділю в річці Красовце в Красові в Брунтальському краї знайшли мертву жінку. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти.

"У нас є три підтверджені жертви повені в Моравсько-Сілезькому краї. Це жінка з Брунтальська, а в Крнові сьогодні ми знайшли двох людей, двох чоловіків. Один чоловік був у квартирі, яка була повністю затоплена. Коли вода відступила, було знайдено труп цього чоловіка, і ще одного чоловіка знайшли в місцевій річці.

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Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти, ми їх ще не знайшли, тому можемо припускати все, що завгодно", – сказав Кужель.

За його словами, тепер поліція почне охороняти населені пункти, де вода зійшла. Хоча вони доступні, евакуйовані люди ще не змогли туди повернутися, а будинки покинуті.

"У нашому розпорядженні також є гелікоптер, який допомагає нам у цьому. З одного боку, він розвідує місцевість з точки зору доріг, але також допомагає нам виявляти злочинців", – сказав Кужель.

Поліція вже зафіксувала випадки мародерства в Остраві.

Раніше повідомлялося, що повені в Європі забрали життя щонайменше 16 людей. З двома новими загиблими в Чехії це число зросло до 18.

Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха в постраждалих районах і заявив, що виділив 1 мільярд злотих (260 мільйонів доларів) на допомогу постраждалим.

Столиця Словаччини Братислава і столиця Угорщини Будапешт готуються до можливого затоплення через підняття рівня води в Дунаї.