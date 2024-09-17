В Чехии несмотря на наводнения не будут переносить выборы в Сенат

Правительство Чехии отвергло призывы перенести региональные выборы и выборы в верхнюю палату парламента – Сенат, которые должны состояться 20-21 сентября, из-за наводнений, поразивших часть страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

После внеочередного заседания чешского правительства премьер-министр Петр Фиала заявил, что власть уверена в своей способности обеспечить голосование на выборах – даже в местах, пострадавших от наводнения.

Для этого в чешском Министерстве внутренних дел создали рабочую группу, которая должна способствовать проведению выборов.

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Глава ведомства Вит Ракушан ранее заявлял: если выборы не состоятся в установленный срок, их легитимность может быть поставлена под сомнение. Этот же аргумент во вторник повторила спикер нижней палаты чешского парламента Маргарита Пекарова Адамова.

Отсрочки региональных выборов и выборов в Сенат ранее требовал мэр пострадавшего от наводнения города Опава, что в Мораво-Силезском крае Томаш Навратил. По его словам, в городе не удастся открыть некоторые избирательные участки и, возможно, даже не удастся обеспечить раздачу бюллетеней.

Проблемы наблюдаются и в других чешских городах. В округе Есеник Оломоуцкого края избирательные участки были подтоплены, а во многих местах отсутствует электричество или интернет-связь, необходимая для отправки данных.

По состоянию на вторник наводнения унесли жизни трех человек в Мораво-Силезском крае Чехии.