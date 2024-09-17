Рейтинг німецьких "Зелених" – найнижчий за 6 років

Найпопулярнішою партією в Німеччині залишається опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС), в той же час партнери соціал-демократів по коаліції, "Зелені", мають найнижчий за 6 років рівень підтримки.

Такими є дані опитування дослідницького інституту GMS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У порівнянні з останнім опитуванням, проведеним місяць тому блок ХДС/ХСС набрав два відсоткових пункти, до 34%. Це означає, що вони залишаються найсильнішою політичною силою в Німеччині і мають кращі показники, ніж за останні три з половиною роки. Востаннє ХДС отримував 37% в цьому опитуванні в лютому 2021 року.

У нинішньому опитуванні ультраправа "Альтернатива для Німеччини" покращила свої показники на один відсотковий пункт, до 18%.

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СДПН канцлера Олафа Шольца залишається на рівні 14%. "Зелені" втратили один відсотковий пункт і мають 11% – востаннє вони були на такому низькому рівні в опитуванні GMS у березні 2018 року. Вільна демократична партія опустилася на один пункт до чотирьох відсотків і, таким чином, опустилася нижче п'ятивідсоткового бар'єру. Таким чином, партії коаліції разом досягли найслабшого результату відтоді, як вони прийшли до влади три роки тому.

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) також втратив один відсотковий пункт порівняно з серединою серпня і тепер має сім відсотків.

Нагадаємо, німецькі консерватори – Християнсько-демократичний союз (ХДС) та їхній баварський партнер ХСС – офіційно оголосили, що на наступних федеральних виборах їхнім кандидатом у канцлери буде лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.