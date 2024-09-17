Самой популярной партией в Германии остается оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), в то же время партнеры социал-демократов по коалиции, "Зеленые", имеют самый низкий за 6 лет уровень поддержки.

Таковы данные опроса исследовательского института GMS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По сравнению с последним опросом, проведенным месяц назад блок ХДС/ХСС набрал два процентных пункта, до 34%. Это означает, что они остаются самой сильной политической силой в Германии и имеют лучшие показатели, чем за последние три с половиной года. Последний раз ХДС получал 37% в этом опросе в феврале 2021 года.

В нынешнем опросе ультраправая "Альтернатива для Германии" улучшила свои показатели на один процентный пункт, до 18%.

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СДПГ канцлера Олафа Шольца остается на уровне 14%. "Зеленые" потеряли один процентный пункт и имеют 11% – последний раз они были на таком низком уровне в опросе GMS в марте 2018 года. Свободная демократическая партия опустилась на один пункт до четырех процентов и, таким образом, опустилась ниже пятипроцентного барьера. Таким образом, партии коалиции вместе достигли самого слабого результата с тех пор, как они пришли к власти три года назад.

Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) также потерял один процентный пункт по сравнению с серединой августа и теперь имеет семь процентов.

Напомним, немецкие консерваторы – Христианско-демократический союз (ХДС) и их баварский партнер ХСС – официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.