На одному з найбільших НПЗ Греції сталася пожежа, поранений робітник

У вівторок на другому за величиною нафтопереробному заводі Греції сталася пожежа, в результаті якої постраждав один робітник, що призвело до евакуації працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Нафтопереробний завод, яким керує грецька компанія Motor Oil, знаходиться приблизно в 70 км на захід від Афін.

Грецька служба швидкої допомоги EKAV повідомила, що робітник отримав незначні опіки рук і був переведений до місцевої лікарні, в той час як ще трьом людям була надана перша допомога на місці події через незначні ушкодження.

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За попередньою інформацією, пожежа, ймовірно, була спричинена вибухом під час проведення робіт на старій території НПЗ, в той час як системи охолодження були негайно активовані.

Губернатор Пелопоннесу Дімітріс Птохос повідомив, що його поінформували про те, що "немає ризику потрапляння токсичних газів в атмосферу".

Анастасіос Гіоліс, заступник губернатора Коринфа, сказав, що пожежа сталася на ділянці заводу, де переробляється мазут. "У минулому ми бачили невеликі пожежі, але цього разу вона більша", – додав він.

"Технічна команда Motor Oil, з якою ми підтримуємо зв'язок, повідомляє, що їм вдається контролювати ситуацію", – додав він.

Нагадаємо, неподалік чеського міста Літвінов у п’ятницю, 30 серпня, поліцейські піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня під час земляних робіт на території хімічного заводу.