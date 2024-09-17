На одному з найбільших НПЗ Греції сталася пожежа, поранений робітник
Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 20:51 —
У вівторок на другому за величиною нафтопереробному заводі Греції сталася пожежа, в результаті якої постраждав один робітник, що призвело до евакуації працівників.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Нафтопереробний завод, яким керує грецька компанія Motor Oil, знаходиться приблизно в 70 км на захід від Афін.
Грецька служба швидкої допомоги EKAV повідомила, що робітник отримав незначні опіки рук і був переведений до місцевої лікарні, в той час як ще трьом людям була надана перша допомога на місці події через незначні ушкодження.
За попередньою інформацією, пожежа, ймовірно, була спричинена вибухом під час проведення робіт на старій території НПЗ, в той час як системи охолодження були негайно активовані.
Губернатор Пелопоннесу Дімітріс Птохос повідомив, що його поінформували про те, що "немає ризику потрапляння токсичних газів в атмосферу".
Анастасіос Гіоліс, заступник губернатора Коринфа, сказав, що пожежа сталася на ділянці заводу, де переробляється мазут. "У минулому ми бачили невеликі пожежі, але цього разу вона більша", – додав він.
"Технічна команда Motor Oil, з якою ми підтримуємо зв'язок, повідомляє, що їм вдається контролювати ситуацію", – додав він.
Нагадаємо, неподалік чеського міста Літвінов у п’ятницю, 30 серпня, поліцейські піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня під час земляних робіт на території хімічного заводу.