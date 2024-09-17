На одном из крупнейших НПЗ Греции произошел пожар, ранен рабочий

Во вторник на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе Греции произошел пожар, в результате которого пострадал один рабочий, что привело к эвакуации работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Нефтеперерабатывающий завод, которым руководит греческая компания Motor Oil, находится примерно в 70 км к западу от Афин.

Греческая служба скорой помощи EKAV сообщила, что рабочий получил незначительные ожоги рук и был переведен в местную больницу, в то время как еще трем людям была оказана первая помощь на месте происшествия из-за незначительных повреждений.

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По предварительной информации, пожар, вероятно, был вызван взрывом во время проведения работ на старой территории НПЗ, в то время как системы охлаждения были немедленно активированы.

Губернатор Пелопоннеса Димитрис Птохос сообщил, что его проинформировали о том, что "нет риска попадания токсичных газов в атмосферу".

Анастасиос Гиолис, заместитель губернатора Коринфа, сказал, что пожар произошел на участке завода, где перерабатывается мазут. "В прошлом мы видели небольшие пожары, но на этот раз он больше", – добавил он.

"Техническая команда Motor Oil, с которой мы поддерживаем связь, сообщает, что им удается контролировать ситуацию", – добавил он.

Напомним, недалеко от чешского города Литвинов в пятницу, 30 августа, полицейские пиротехники обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную на прошлой неделе во время земляных работ на территории химического завода.