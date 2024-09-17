МЗС закликає не пов’язувати з Україною затриманого за можливий замах на Трампа

У МЗС закликали міжнародну спільноту утриматись від пошуку зв’язків між американцем Раяна Раута, затриманого за можливу спробу замаху на Дональда Трампа минулого тижня, та Україною.

Про це на брифінгу у вівторок, 17 вересня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Речник наголосив, що Україна засуджує всі форми політичного насильства, нагадавши про заяву Володимира Зеленського після затримання Раута.

"Цей підозрюваний не має жодних зв’язків з урядовими установами України і ніколи не воював на боці України у складі Міжнародного легіону чи інших підрозділів Сил оборони України", – додав він.

Реклама:

Тихий зауважив, що раніше Раут "публічно підтримував Україну", але у США "є сотні мільйонів людей, які підтримують Україну – і, очевидно, це різноманітна група людей".

"Ми закликаємо всіх утриматися від штучного пов’язування дій підозрюваного з Україною. Ми можемо побачити це у ЗМІ, у Twitter та на інших платформах", – зазначив представник МЗС.

Він також підтвердив, що Україна готова в разі отримання запиту від США допомогти в розслідуванні інциденту – пізніше уточнивши, що йому наразі не відомо про такі запити з боку Вашинтона.

15 вересня, в кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді. Пізніше стало відомо про затримання чоловіка, який ховався з рушницею біля гольф-клубу, де на той час був Трамп.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.