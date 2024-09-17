Північна Македонія схвалила сумнівну позику на 500 млн євро від Угорщини

Парламент Північної Македонії у вівторок, 17 вересня, схвалив законопроєкт, що дозволить країні отримати кредит у 500 мільйонів євро від угорського банку, який ЗМІ раніше пов’язували з грошима з Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Рішення північномакедонського парламенту формально схвалює пропозицію Угорщини надати країні півмільярдну позику з трирічним пільговим періодом і 15 роками на погашення кредиту.

Кредит обговорювався в середині липня під час зустрічі між прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоскі та його угорським візаві Віктором Орбаном в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

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Північномакедонська опозиція розритикувала ухвалене рішення через відсутність прозорості. Депутатка від Соціал-демократичної партії Саня Лукаревська заявила, що влада приховує походження грошей, з яких надається позика.

"Це типова стратегія авторитарних держав, які використовують фінансові засоби для збільшення боргу і нав'язування політичних та економічних умов, як ми бачили в багатьох інших державах", – сказав її однопартієць Фатмір Бітічі.

За даними сайту розслідувань VSquare, кошти для позики Північної Македонії надійшли з кредиту в 1 мільярд євро, який Угорщина взяла у Китаю. Про цю позику, оформлену у квітні, також стало відомо постфактум – у липні.

Як нагадує VSquare, прем’єр Північної Македонії раніше заявляв, що позику у 500 мільйонів євро для його країни надасть "одна з європейських країн", а її зв’язок з Китаєм чи Росією заперечував.

Зазначимо, що партія влади у Північній Македонії, ВМРО-ДПМНЄ, має тісні зв'язки з Віктором Орбаном і його партією "Фідес". Вони почались ще за експрем’єра Ніколи Груєвського, який після втрати влади у 2016 році та звинувачень у корупції втік до Угорщини та отримав там політичний притулок.

Партія ВМРО-ДПМНЄ перемогла на парламентських виборах у Північній Македонії у травні 2024 року та очолила урядову коаліцію.