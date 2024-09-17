Северная Македония одобрила сомнительный заем на 500 млн евро от Венгрии

Парламент Северной Македонии во вторник, 17 сентября, одобрил законопроект, который позволит стране получить кредит в 500 млн евро от венгерского банка, который СМИ ранее связывали с деньгами из Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Решение северомакедонского парламента формально одобряет предложение Венгрии предоставить стране полумиллиардный заем с трехлетним льготным периодом и 15 годами на погашение кредита.

Кредит обсуждался в середине июля во время встречи между премьер-министром Северной Македонии Христианом Мицкоски и его венгерским визави Виктором Орбаном в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

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Северомакедонская оппозиция раскритиковала принятое решение из-за отсутствия прозрачности. Депутат от Социал-демократической партии Саня Лукаревская заявила, что власти скрывают происхождение денег, из которых предоставляется заем.

"Это типичная стратегия авторитарных государств, которые используют финансовые средства для увеличения долга и навязывания политических и экономических условий, как мы видели во многих других государствах", – сказал ее однопартиец Фатмир Битичи.

По данным сайта расследований VSquare, средства для займа Северной Македонии поступили из кредита в 1 миллиард евро, который Венгрия взяла у Китая. Об этом займе, оформленном в апреле, также стало известно постфактум – в июле.

Как напоминает VSquare, премьер Северной Македонии ранее заявлял, что заем в 500 миллионов евро для его страны предоставит "одна из европейских стран", а ее связь с Китаем или Россией отрицал.

Отметим, что партия власти в Северной Македонии, ВМРО-ДПМНЕ, имеет тесные связи с Виктором Орбаном и его партией "Фидес". Они начались еще при экс-премьере Николе Груевском, который после потери власти в 2016 году и обвинений в коррупции бежал в Венгрию и получил там политическое убежище.

Партия ВМРО-ДПМНЕ победила на парламентских выборах в Северной Македонии в мае 2024 года и возглавила правительственную коалицию.