У МЗС анонсували перший закордонний візит нового міністра

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, розпочинає регіональне турне в межах свого першого закордонного візиту на цій посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у МЗС.

Сибіга у середу відвідає із робочим візитом Румунію, де зустрінеться з румунською колегою Лумініцою Одобеску та іншими високопосадовцями.

На переговорах у Бухаресті сторони зосередяться на військовій та енергетичній допомозі, руху в ЄС і НАТО, безпеці Чорноморського регіону та "захисті законних прав та інтересів громадян України в Румунії", анонсували в МЗС.

Реклама:

"З візиту до Румунії розпочнеться регіональне турне міністра Андрія Сибіги низкою сусідніх країн, яке стане його першим закордонним турне після призначення на посаду", – додали в міністерстві.

Верховна рада проголосувала за призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня. Перед тим, з квітня 2024-го, він був першим заступником глави МЗС, а до того – заступником керівника Офісу президента.