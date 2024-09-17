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В МИД анонсировали первый зарубежный визит нового министра

Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 21:55 — Олег Павлюк

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига в среду, 18 сентября, начинает региональное турне в рамках своего первого зарубежного визита в этой должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в МИД.

Сибига в среду посетит с рабочим визитом Румынию, где встретится с румынской коллегой Луминицой Одобеску и другими высокопоставленными чиновниками.

На переговорах в Бухаресте стороны сосредоточатся на военной и энергетической помощи, движении в ЕС и НАТО, безопасности Черноморского региона и "защите законных прав и интересов граждан Украины в Румынии", анонсировали в МИД.

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"С визита в Румынию начнется региональное турне министра Андрея Сибиги по ряду соседних стран, которое станет его первым зарубежным турне после назначения на должность", – добавили в министерстве.

Верховная рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.

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Сибига Румыния
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