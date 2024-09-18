Премьер Грузии угрожает пересмотреть отношения с США в случае новых санкций

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия собирается пересмотреть отношения с Соединенными Штатами в случае новых санкций.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление цитирует агентство "Новости-Грузия" по сообщению пресс-службы.

После встречи премьера с послом США в Грузии Робин Данниган Кобахидзе заявил, что Тбилиси "существенно пересмотрит" позиции в отношениях с США в случае новых решений Вашингтона о санкциях против представителей страны.

"Приняв такое решение (последние объявленные санкции 16 сентября. – Ред.), американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения это может повлечь за собой существенный пересмотр позиции Грузии в грузино-американских отношениях", – заявил Кобахидзе.

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Он также выразил мнение, что санкции от 16 сентября "рассчитаны на увеличение шансов оппозиции перед выборами", но "контрпродуктивны" и "не напугают" власть.

Напомним, 16 сентября США объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".

Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Также это лидеры пророссийской партии и движения Alt-info Кока Моргошиа и Зура Махарадзе, которые попали под ограничения "за подавление свободы мирных собраний грузин". Alt-info известны нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества.

Также на этой неделе оппозиционный телеканал Formula со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЕС уже якобы достигнута договоренность государств-членов о приостановлении безвиза для граждан Грузии после парламентских выборов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с соблюдением демократических принципов. Премьер назвал эти слухи "дешевым шантажом".

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