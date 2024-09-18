Новий посол Литви починає роботу в Україні

Посол Литви Інга Станітє-Толочкєнє починає роботу в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

17 вересня заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Литви Інги Станітє-Толочкєнє.

Фото: пресслужба МЗС

Перебийніс подякував їй за незмінну підтримку Литвою України, її військову, гуманітарну та фінансову допомогу, лідерство Литви у "коаліції з розмінування" та участь у багатьох інших коаліціях спроможностей, створених партнерами у рамках формату "Рамштайн".

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Інга Станітє-Толочкєнє запевнила у готовності литовського уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, попереднім послом Литви в Україні був Вальдемарас Сарапінас, він завершив роботу в Києві в червні у зв’язку з плановою ротацією та став послом у Польщі.

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