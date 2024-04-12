ЗМІ: Посла Литви в Києві готуються призначити в Польщу

Уряд Литви планує відкликати дипломата Вальдемараса Сарапінаса з посади посла в Україні та призначити його послом у Польщі – остання посада стала причиною конфлікту між президентом і головою литовського МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Згідно з проєктом урядового рішення, зареєстрованим у п’ятницю, Сарапінаса відкликають з посади в Києві з 17 червня. За інформацією BNS, його кандидатура розглядається на посаду посла в Польщі.

Вальдемарас Сарапінас очолював литовське посольство в Києві з 2020 року.

Посли в Литві призначаються і звільняються президентом за поданням уряду та за погодженням з Комітетом у закордонних справах Сейму.

Нагадаємо, Литва не мала посла в Польщі з вересня 2023 року, коли Едуардас Борисовас був відкликаний після завершення терміну його повноважень.

Обрання нового посла у стратегічно важливій для Вільнюса країні вилилось у публічний конфлікт між головою МЗС Габріелюсом Лансбергісом і президентом Гітанасом Науседою. Його вдалось залагодити тільки на початку березня.

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