Новый посол Литвы начинает работу в Украине

Посол Литвы Инга Станите-Толочкене начинает работу в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

17 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Литвы Инги Станите-Толочкене.

Фото: пресс-cлужба МИД Украины

Перебийнис поблагодарил посла за неизменную поддержку Литвой Украины, ее военную, гуманитарную и финансовую помощь, лидерство Литвы в "коалиции по разминированию" и участие во многих других коалициях возможностей, созданных партнерами в рамках формата "Рамштайн".

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Инга Станите-Толочкене заверила в готовности литовского правительства и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, предыдущим послом Литвы в Украине был Вальдемарас Сарапинас, он завершил работу в Киеве в июне в связи с плановой ротацией и стал послом в Польше.

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