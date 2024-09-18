Еврокомиссия проверяет связь с руководительницей фирмы-производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров

Европейская комиссия выясняет, работала ли в ней руководитель венгерской фирмы, связанной с производством взрывных пейджеров, которые ранили тысячи членов "Хезболлы" в Ливане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Хезболла", ливанская боевая группировка и политическая партия, заявила, что Израиль стоит за атакой во вторник, когда устройства беспроводной связи, принадлежавшие ее членам, были дистанционно взорваны, в результате чего погибло 12 человек, в том числе двое детей, и почти 3 000 получили ранения.

Устройства имели маркировку, похожую на примененную на пейджерах, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в заявлении тайваньской компании говорится, что модель AR-924, которая была использована во время нападения, была изготовлена и продана венгерской компанией BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo на пейджерах.

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Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари в среду опроверг сообщения о том, что генеральный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арцидиаконо работала в комиссии, о чем она указала в своем профиле на LinkedIn, заявив, что она "никоим образом не является сотрудником Европейской комиссии".

Однако он не исключил, что она работала на комиссию через "внешних поставщиков и консультантов".

"Если лицо, о котором идет речь, когда-либо было привлечено к одному из этих видов деятельности, это не то, на что я могу ответить сейчас, мы проверяем, мы изучаем это", – сказал он.

В среду Барсони-Арцидиаконо заявила NBC, что ее компания работала с Gold Apollo, но отрицала ответственность за взрывы пейджеров.

"Я не произвожу пейджеры. Я лишь промежуточное звено. Я думаю, что вы неправильно поняли", – сказала она.

Напомним, в конце лета консорциум, который частично принадлежит венгерскому правительству, официально пригрозил испанскому правительству судебным иском в связи с его решением заблокировать предложение о поглощении испанского производителя поездов.