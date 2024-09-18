У Фінляндії розслідують несанкціонований проліт дрона, що врізався у вежу зв’язку
Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало розслідування за фактом прольоту безпілотника біля штаб-квартири суспільного мовника Yle.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався у центрально-північному районі фінської столиці Пасіла. Розслідування стосується людини, яка запустила безпілотник у зоні повітряного простору Yle, що вимагає спеціального дозволу.
У якийсь момент фігурант розслідування втратив зв’язок із дроном, і той врізався у вежу зв’язку компанії Digita. Пристрій знімали працівники компанії, до якої звернувся власник безпілотника.
Слідство попередньо встановило, що фігурант перед тим запускав дрон біля місцевого торгового центру та поліцейської дільниці.
За словами детектива-інспектора Національного бюро розслідувань Фінляндії Петрі Партанена, кримінальну заяву зареєстрували за статтею про шпигунство, оскільки діяльність відбувалася поблизу об'єктів критичної інфраструктури.
Водночас, як випливає з матеріалів справи, поліція вважає інцидент нещасним випадком. Підозрюваного у справі планують допитати у жовтні, розслідування триває.
Як зазначає Yle, звинувачення у шпигунстві у Фінляндії висувають рідко: за останні роки їх було лише кілька. Покарання за цей злочин становить мінімум один і максимум десять років позбавлення волі.
Раніше стало відомо, що в Норвегії судили 32-річного чоловіка, який відмовився платити штраф через порушення заборони на запуск безпілотників під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні 2023 року.