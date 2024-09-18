У Фінляндії розслідують несанкціонований проліт дрона, що врізався у вежу зв’язку

Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало розслідування за фактом прольоту безпілотника біля штаб-квартири суспільного мовника Yle.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у центрально-північному районі фінської столиці Пасіла. Розслідування стосується людини, яка запустила безпілотник у зоні повітряного простору Yle, що вимагає спеціального дозволу.

У якийсь момент фігурант розслідування втратив зв’язок із дроном, і той врізався у вежу зв’язку компанії Digita. Пристрій знімали працівники компанії, до якої звернувся власник безпілотника.

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Слідство попередньо встановило, що фігурант перед тим запускав дрон біля місцевого торгового центру та поліцейської дільниці.

За словами детектива-інспектора Національного бюро розслідувань Фінляндії Петрі Партанена, кримінальну заяву зареєстрували за статтею про шпигунство, оскільки діяльність відбувалася поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас, як випливає з матеріалів справи, поліція вважає інцидент нещасним випадком. Підозрюваного у справі планують допитати у жовтні, розслідування триває.

Як зазначає Yle, звинувачення у шпигунстві у Фінляндії висувають рідко: за останні роки їх було лише кілька. Покарання за цей злочин становить мінімум один і максимум десять років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Норвегії судили 32-річного чоловіка, який відмовився платити штраф через порушення заборони на запуск безпілотників під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні 2023 року.