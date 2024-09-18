В Финляндии расследуют несанкционированный пролет дрона, врезавшегося в башню связи
Национальное бюро расследований Финляндии начало расследование по факту пролета беспилотника возле штаб-квартиры общественного вещателя Yle.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в центрально-северном районе финской столицы Пасила. Расследование касается человека, запустившего беспилотник в зоне воздушного пространства Yle, что требует специального разрешения.
В какой-то момент фигурант расследования потерял связь с дроном, и тот врезался в башню связи компании Digita. Устройство снимали работники компании, в которую обратился владелец беспилотника.
Следствие предварительно установило, что фигурант перед тем запускал дрон возле местного торгового центра и полицейского участка.
По словам детектива-инспектора Национального бюро расследований Финляндии Петри Партанена, уголовное заявление зарегистрировали по статье о шпионаже, поскольку деятельность происходила вблизи объектов критической инфраструктуры.
При этом, как следует из материалов дела, полиция считает инцидент несчастным случаем. Подозреваемого по делу планируют допросить в октябре, расследование продолжается.
Как отмечает Yle, обвинения в шпионаже в Финляндии выдвигают редко: за последние годы их было всего несколько. Наказание за это преступление составляет минимум один и максимум десять лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Норвегии судили 32-летнего мужчину, который отказался платить штраф за нарушение запрета на запуск беспилотников во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре 2023 года.