В Восточной Европе уже 23 погибших в результате наводнений

Количество жертв экстремальных погодных условий, вызванных штормом "Борис" в Центральной и Восточной Европе, по состоянию на среду, 18 сентября, возросло по меньшей мере до 23 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Чешские спасатели в селе Кобыла-над-Виднавкой на северо-востоке среду нашли тело 70-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести с конца прошлой недели. Таким образом, общее количество погибших в Чехии от непогоды возросло до четырех.

Представитель полиции Чехии Якуб Винчалек сообщил AFP, что еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Реклама:

В Австрии по состоянию на среду непогода унесла жизни пяти человек, а в Румынии и Польше – не менее семи.

Наводнения накрыли Центрально-Восточную Европу в минувшие выходные после сильных осадков и разлива рек. Стихия нарушила автомобильное и железнодорожное движение и вызвала перебои в электроснабжении.

В частности польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением.