Німецька "подруга Путіна" розкритикувала лідера консерваторів за заклики дати Україні Taurus

Сара Вагенкнехт, лідерка ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" розкритикувала позицію лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца щодо поставок зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Вагенкнехт відома своєю позицією проти постачання озброєнь Україні.

"Звичайно, це дуже велика проблема на федеральному рівні, що пан Мерц своїми зовнішньополітичними позиціями фактично наражає Німеччину на величезний ризик", – каже Вагенкнехт.

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Мерц хоче поставити Україні ракети Taurus – за її словами, це було б надзвичайно небезпечно.

"Тому я дуже сподіваюся, що пан Мерц, перш ніж питання стане конкретним, адже він може стати наступним канцлером, все ж таки проведе дебати в ХДС щодо того, чи варто йти цим шляхом", – зазначає Вагенкнехт.

Нагадаємо, німецькі консерватори – Християнсько-демократичний союз (ХДС) та їхній баварський партнер ХСС – офіційно оголосили, що на наступних федеральних виборах їхнім кандидатом у канцлери буде лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.