Немецкая "подруга Путина" раскритиковала лидера консерваторов за призывы дать Украине Taurus

Сара Вагенкнехт, лидер ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" раскритиковала позицию лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца по поставкам оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Вагенкнехт известна своей позицией против поставок вооружений Украине.

"Конечно, это очень большая проблема на федеральном уровне, что господин Мерц своими внешнеполитическими позициями фактически подвергает Германию огромному риску", – говорит Вагенкнехт.

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Мерц хочет поставить Украине ракеты Taurus – по ее словам, это было бы чрезвычайно опасно.

"Поэтому я очень надеюсь, что господин Мерц, прежде чем вопрос станет конкретным, ведь он может стать следующим канцлером, все же проведет дебаты в ХДС относительно того, стоит ли идти по этому пути", – отмечает Вагенкнехт.

Напомним, немецкие консерваторы – Христианско-демократический союз (ХДС) и их баварский партнер ХСС – официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.