Прем’єр Франції – на фінішній прямій з формуванням уряду

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє вже на останньому етапі переговорів про склад нового уряду, у ЗМІ потрапили імена можливих міністрів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Мішель Барньє оголосив, що 19 вересня стане останнім днем переговорів для формування уряду.

Вже офіційно оголошено, що на 15:00 за Парижем Барньє скликає на зустріч представників партій, з якими вів переговори, для фінальних консультацій.

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Відомо, що це президентський блок, центристи Liot і праві "Республіканці", до яких належить і сам Барньє.

За даними журналістів, за останні дві доби Барньє кілька разів приходив на зустріч з президентом Емманюелем Макроном. Деталі їхніх обговорень невідомі, але долинали чутки, що остання розмова про склад уряду була дуже напруженою.

У списку можливих міністрів нібито фігурують прізвища Лорана Вок’єза на міністра економіки та Брюно Ретайо на очільника МВС.

Імен кандидатів на найважливіші для України посади – міністрів закордонних справ та оборони – поки не називали. Нагадаємо, теперішнього очільника МЗС Франції Стефана Сежурне Макрон запропонував до складу Єврокомісії, він буде віцепрезидентом з питань процвітання та промислової стратегії.

Опитування свідчать, що раніше маловідомий широкому загалу Барньє очолив список найпопулярніших політиків країни.

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