Премьер-министр Франции Мишель Барнье находится уже на последнем этапе переговоров о составе нового правительства, в СМИ попали имена возможных министров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Мишель Барнье объявил, что 19 сентября станет последним днем переговоров для формирования правительства.

Уже официально объявлено, что на 15:00 по Парижу Барнье созывает на встречу представителей партий, с которыми вел переговоры, для финальных консультаций.

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Известно, что это президентский блок, центристы Liot и правые "Республиканцы", к которым принадлежит и сам Барнье.

По данным журналистов, за последние двое суток Барнье несколько раз приходил на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном. Детали их обсуждений неизвестны, но до прессы доходили слухи, что последний разговор о составе правительства был очень напряженным.

В списке возможных министров якобы фигурируют фамилии Лорана Вокьеза на пост министра экономики и Брюно Ретайо на главу МВД.

Имен кандидатов на важнейшие для Украины должности – министров иностранных дел и обороны – пока не называли. Напомним, нынешнего главу МИД Франции Стефана Сежурне Макрон предложил в состав Еврокомиссии, он будет вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии.

Опросы свидетельствуют, что ранее малоизвестный широкой общественности Барнье возглавил список самых популярных политиков страны.

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