Комісари від Словаччини та Латвії втратили посади віцепрезидента у новій Єврокомісії

У новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Словаччина та Латвія, а також ще чотири держави ЄС втратили посади віцепрезидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Урсула фон дер Ляєн представила кандидадів у свою нову комісію.

Так, посади віцепрезидентів, яких буде шестеро, отримали четверо жінок і двоє чоловіків. Фон дер Ляєн врахувала, аби троє були зі "старих" країн-членів і решта – з "нових" зі Східної та Північної Європи.

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Одна з них – експрем’єрка Естонії Кая Каллас, яку призначають головною дипломаткою ЄС і ця посада автоматично суміщена з посадою віцепрезидента.

Також посади віцепрезидентів отримали представники Іспанії (Тереза Рібера, портфель чистого, справедливого і конкурентоспроможного переходу), Фінляндії (Хенна Вірккунен відповідатиме за питання технічного суверенітету, безпеки та демократії), Франції (Стефан Сежурне буде віцепрезидентом з питань процвітання та промислової стратегії), Румунії (Роксана Мінзату матиме портфель віцепрезидента з питань персоналу, навичок і готовності) та Італії (Рафаеле Фітто відповідатиме за питання згуртованості та реформ).

У попередній комісії фон дер Ляєн було семеро віцепрезидентів, ними були представники Данії, Латвії, Словаччини, Іспанії, Чехії, Хорватії та Греції.

Як повідомляла ЄП, у вівторок фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Очікувалось, що Урсула фон дер Ляєн віддасть портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України латвійцю Валдісу Домбровскісу, однак вона вирішила доручити його представниці Словенії Марті Кос.

Домбрвскіс у новій комісії втратив посаду віцепрезидента та буде призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Так само словак Марош Шефчович уже не буде віцепрезидентом, а обійматиме новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки. Представниця Хорватії Дубравка Шуїця, теж віцепрезидентка у минулій комісії, отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я.