В уряді прокоментували кандидатуру "головної по Україні" єврокомісарки

Віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина переконана, що українській стороні вдасться побудувати добрі відносини з майбутньою єврокомісаркою з розширення Мартою Кос.

Про це вона заявила на конференції Accession Exchange Forum у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Марта Кос – представниця Словенії – опікуватиметься питанням розширення ЄС у новому складі комісії.

"Я впевнена, що ми побудуємо добрі відносини з новою комісаркою", – сказала Стефанішина.

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При цьому віцепрем’єрка віджартувалася, реагуючи на запитання про проросійські заяви Марти Кос у 2022 році.

"Я впевнена, що комісар Варгеї (угорець Олівер Варгеї, чинний єврокомісар з питань сусідства і розширення ЄС, якого замінить Марта Кос. – Ред.) має досвід, яким може поділитися", – зазначила вона.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що зміна назви комісара з розширення є сигналом про те, що Євросоюз тепер справді готується до нового розширення.

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