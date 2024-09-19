В правительстве прокомментировали кандидатуру "главного по Украине" еврокомиссара

Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина убеждена, что украинской стороне удастся построить хорошие отношения с будущим еврокомиссаром по расширению Мартой Кос.

Об этом она заявила на конференции Accession Exchange Forum в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Марта Кос – представительница Словении – будет заниматься вопросом расширения ЕС в новом составе комиссии.

"Я уверена, что мы построим хорошие отношения с новым комиссаром", – сказала Стефанишина.

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При этом вице-премьер отшутилась, реагируя на вопрос о пророссийских заявлениях Марты Кос в 2022 году.

"Я уверена, что комиссар Варгеи (венгр Оливер Варгеи, действующий еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС, которого заменит Марта Кос. – Ред.) имеет опыт, которым может поделиться", – отметила она.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что изменение названия комиссара по расширению является сигналом о том, что Евросоюз теперь действительно готовится к новому расширению.

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