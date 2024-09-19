Королева Данії, яка зреклась престолу, потрапила в лікарню після падіння

Данську королеву Маргрете II госпіталізували у Копенгагені через день після того, як вона впала в королівському палаці Фреденсборг на північному сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

84-річну Маргрете після падіння доставили до копенгагенської лікарні Rigshospitalet, де вона залишається під наглядом лікарів.

У зв’язку з цим у Королівському дворі Данії оголосили про скасування участі королеви в запланованих на найближчий час урочистостях.

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Син Маргрете ІІ та нинішній король Данії Фредерік заявив журналістам у четвер, що його мати "почувається добре, незважаючи на обставини".

"Вона перебуває в лікарні Rigshospitalet і в хороших руках", – додав він. Фредерік відмовився оголошувати подробиці стану Маргрете, але зазначив, що поговорив із нею телефоном.

Маргрете ІІ оголосила про своє зречення від престолу в грудні 2023 року під час новорічної промови, посилаючись на стан здоров'я, та передала престол сину Фредеріку. Водночас вона зберегла титул королеви та продовжує виконувати деякі офіційні обов'язки.

У квітні святкування дня народження Маргрете відклали через пожежу на одній з найстаріших будівель Копенгагена.