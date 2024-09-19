Королева Дании, отрекшаяся от престола, попала в больницу после падения

Датскую королеву Маргрете II госпитализировали в Копенгагене через день после того, как она упала в королевском дворце Фреденсборг на северо-востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

84-летнюю Маргрете после падения доставили в копенгагенскую больницу Rigshospitalet, где она остается под наблюдением врачей.

В связи с этим в Королевском дворе Дании объявили об отмене участия королевы в запланированных на ближайшее время торжествах.

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Сын Маргрете II и нынешний король Дании Фредерик заявил журналистам в четверг, что его мать "чувствует себя хорошо, несмотря на обстоятельства".

"Она находится в больнице Rigshospitalet и в хороших руках", – добавил он. Фредерик отказался оглашать подробности состояния Маргрете, но отметил, что поговорил с ней по телефону.

Маргрете II объявила о своем отречении от престола в декабре 2023 года во время новогодней речи, ссылаясь на состояние здоровья, и передала престол сыну Фредерику. В то же время она сохранила титул королевы и продолжает выполнять некоторые официальные обязанности.

В апреле празднование дня рождения Маргрете отложили из-за пожара на одном из старейших зданий Копенгагена.