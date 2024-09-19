Естонія має намір посилити системи моніторингу та раннього оповіщення

Крім боєприпасів і нової зброї, Естонія найближчими роками інвестує в розвиток систем розвідки і раннього попередження (ISTAR).

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Певкур сказав у четвер на пресконференції уряду, що перші елементи ППО прибудуть до Естонії наступного року. Крім того, Естонія придбала багато протитанкових комплексів, таких як Javelin або Spike.

"Ми вже закупили комплекси протиповітряної оборони ближньої дії Mistral і Piorun, дещо з них уже прибуло до Естонії. ВМС уже отримали протикорабельні ракети і морські міни. Сухопутні сили, якщо говорити про вогонь із закритих позицій, отримали перші шість самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, скоро прибудуть самохідні гаубиці К-9", – сказав Певкур.

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За словами Певкура, щоб усе це контролювати, потрібні "очі". "Саме тому ми значно розвиваємо системи розвідки та раннього попередження, а також системи ситуаційної обізнаності, які в сукупності складають систему ISTAR", – сказав він.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що в період з 2025 по 2028 рік у сферу оборони буде інвестовано 5,6 млрд євро. Згідно з домовленістю, досягнутою під час переговорів щодо бюджету, 1,6 млрд євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів до 2031 року; до 2028 року на закупівлю боєприпасів передбачено 800 млн євро. При цьому інвестиції у сферу оборони в період з 2025 по 2028 рік зростуть до більш ніж шести мільярдів євро.

У відсотках від ВВП це означає, що в наступні роки щорічні витрати Естонії на оборону сягнуть щонайменше 3,3%, а 2026 року вони зростуть до 3,7% ВВП, зазначив Певкур.

На початку вересня командувач Силами оборони Андрус Мерило представив уряду військові рекомендації, згідно з якими отримання Силами оборони лише половини із запитаних боєприпасів на 1,6 млрд євро означатиме, що в разі війни бойові дії триватимуть на всій території Естонії і призведуть до катастрофічних втрат.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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