Эстония намерена усилить системы мониторинга и раннего оповещения

Кроме боеприпасов и нового оружия, Эстония в ближайшие годы инвестирует в развитие систем разведки и раннего предупреждения (ISTAR).

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Певкур сказал в четверг на пресс-конференции правительства, что первые элементы ПВО прибудут в Эстонию в следующем году. Кроме того, Эстония приобрела много противотанковых комплексов, таких как Javelin или Spike.

"Мы уже закупили комплексы противовоздушной обороны ближнего действия Mistral и Piorun, некоторые из них уже прибыли в Эстонию. ВМС уже получили противокорабельные ракеты и морские мины. Сухопутные силы, если говорить об огне с закрытых позиций, получили первые шесть самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, скоро прибудут самоходные гаубицы К-9", – сказал Певкур.

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По словам Певкура, чтобы все это контролировать, нужны "глаза". "Именно поэтому мы значительно развиваем системы разведки и раннего предупреждения, а также системы ситуационной осведомленности, которые в совокупности составляют систему ISTAR", – сказал он.

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что в период с 2025 по 2028 год в сферу обороны будет инвестировано 5,6 млрд евро. Согласно договоренности, достигнутой в ходе переговоров по бюджету, 1,6 млрд евро будет направлено на закупку боеприпасов до 2031 года; до 2028 года на закупку боеприпасов предусмотрено 800 млн евро. При этом инвестиции в сферу обороны в период с 2025 по 2028 год вырастут до более чем шести миллиардов евро.

В процентах от ВВП это означает, что в последующие годы ежегодные расходы Эстонии на оборону достигнут не менее 3,3%, а в 2026 году они вырастут до 3,7% ВВП, отметил Певкур.

В начале сентября командующий Силами обороны Андрус Мерило представил правительству военные рекомендации, согласно которым получение Силами обороны лишь половины из запрошенных боеприпасов на 1,6 млрд евро будет означать, что в случае войны боевые действия будут продолжаться на всей территории Эстонии и приведут к катастрофическим потерям.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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