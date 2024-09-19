У Литві висунули звинувачення мешканцю Клайпеди, який малював символи агресії РФ
Жителю литовської Клайпеди висунуто звинувачення в порушенні громадського порядку після того, як він намалював літери Z, символ російської війни в Україні, в декількох місцях по всьому місту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
За даними прокуратури, чоловік намалював літери Z на кількох будівлях та інших об'єктах міста 6-7 вересня.
Чоловік визнав свою провину, і в його будинку провели обшук. Спочатку його затримали, але згодом відпустили і зобов'язали періодично з'являтися в поліцію.
Чоловіка підозрюють у тому, що він намалював символ підтримки вторгнення Росії в Україну з метою поширення пропаганди, що виправдовує агресію Кремля.
Йому загрожують громадські роботи, штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
Російська армія почала використовувати літеру "Z" як свій символ у 2022 році, коли почала широкомасштабне вторгнення в Україну.
У Литві демонстрація символів війни Росії в Україні, таких як літери "Z" і "V", а також георгіївська стрічка, заборонена. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність і штраф.
Також у Литві з травня 2023 року діє заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій.