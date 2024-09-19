В Литве предъявили обвинение жителю Клайпеды, рисовавшему символы агрессии РФ

Жителю литовской Клайпеды предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка после того, как он нарисовал буквы Z, символ российской войны в Украине, в нескольких местах по всему городу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным прокуратуры, мужчина нарисовал буквы Z на нескольких зданиях и других объектах города 6-7 сентября.

Мужчина признал свою вину, и в его доме провели обыск. Сначала его задержали, но впоследствии отпустили и обязали периодически являться в полицию.

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Мужчину подозревают в том, что он нарисовал символ поддержки вторжения России в Украину с целью распространения пропаганды, оправдывающей агрессию Кремля.

Ему грозят общественные работы, штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Российская армия начала использовать букву "Z" как свой символ в 2022 году, когда начала широкомасштабное вторжение в Украину.

В Литве демонстрация символов войны России в Украине, таких как буквы "Z" и "V", а также георгиевская лента, запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф.

Также в Литве с мая 2023 года действует запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.