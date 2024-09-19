Орбан: Якщо чекатимемо на допомогу ЄС від повені, то опинимося по шию у воді

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скептично ставиться до того, що його країна отримає своєчасну допомогу від ЄС після масштабних повеней у Центральній Європі цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"З усією повагою, якби ми чекали на допомогу Брюсселя, ми були б по шию у воді", – заявив прем'єр-міністр на пресконференції свого уряду в четвер вранці.

Угорщина стала останньою країною, яка постраждала від руйнівних повеней, що спричинили щонайменше 23 смерті в регіоні – хоча влада Будапешта не повідомляла про жертви.

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Раніше цього тижня Орбан оголосив, що відклав виконання своїх міжнародних зобов'язань до завершення повені, в тому числі дебати в Європейському парламенті щодо головування Угорщини в Раді ЄС.

Він, однак, не упустив можливості підколоти Брюссель, відповідаючи на питання про пропозицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн допомогти країнам регіону.

"Якщо в країні виникає ситуація, існує механізм, який можна активувати одностороннім повідомленням. Ми це зробили, а це означає, що Брюссель почав вивчати, чи потрібно або можна надати якусь допомогу", – сказав Орбан.

"Як тільки ці складні брюссельські процедури закінчаться – і ми не будемо покарані тим, що не отримаємо допомоги, на яку заслуговуємо, тому що в Брюсселі це все знаки питання, – тоді ми отримаємо підтримку з боку Брюсселя", – додав він.

14 вересня – невдовзі після того, як зливи почали впливати на басейн Дунаю – служба швидкого картографування надзвичайних ситуацій ЄС Copernicus почала надавати Угорщині, на прохання Будапешта, практичні супутникові знімки повеней.

На різкі висловлювання Орбана, можливо, вплинуло попереднє рішення Європейського суду оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро за порушення законодавства ЄС про притулок.

"Наразі давайте подивимося на позитивну сторону речей і шанобливо подякуємо Брюсселю за те, що він принаймні думає про нас", – додав Орбан.

Як повідомлялося, в угорській столиці Будапешті за ніч проти четверга, 19 вересня, рівень води піднявся на понад один метр, причому вода з Дунаю підступила до будівлі парламенту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання доступу до 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які останніми днями постраждали від повеней.