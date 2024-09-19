Орбан: Если будем ждать помощи ЕС от наводнения, то окажемся по шею в воде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан скептически относится к тому, что его страна получит своевременную помощь от ЕС после масштабных наводнений в Центральной Европе на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Со всем уважением, если бы мы ждали помощи Брюсселя, мы были бы по шею в воде", – заявил премьер-министр на пресс-конференции своего правительства в четверг утром.

Венгрия стала последней страной, пострадавшей от разрушительных наводнений, повлекших по меньшей мере 23 смерти в регионе – хотя власти Будапешта не сообщали о жертвах.

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Ранее на этой неделе Орбан объявил, что отложил выполнение своих международных обязательств до завершения наводнения, в том числе дебаты в Европейском парламенте относительно председательства Венгрии в Совете ЕС.

Он, однако, не упустил возможности подколоть Брюссель, отвечая на вопрос о предложении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помочь странам региона.

"Если в стране возникает ситуация, существует механизм, который можно активировать односторонним уведомлением. Мы это сделали, а это означает, что Брюссель начал изучать, нужно ли или можно предоставить какую-то помощь", – сказал Орбан.

"Как только эти сложные брюссельские процедуры закончатся – и мы не будем наказаны тем, что не получим помощи, которую заслуживаем, потому что в Брюсселе это все знаки вопроса, – тогда мы получим поддержку со стороны Брюсселя", – добавил он.

14 сентября – вскоре после того, как ливни начали влиять на бассейн Дуная – служба быстрого картографирования чрезвычайных ситуаций ЕС Copernicus начала предоставлять Венгрии, по просьбе Будапешта, практические спутниковые снимки наводнений.

На резкие высказывания Орбана, возможно, повлияло предыдущее решение Европейского суда оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро за нарушение законодательства ЕС об убежище.

"Сейчас давайте посмотрим на положительную сторону вещей и уважительно поблагодарим Брюссель за то, что он по крайней мере думает о нас", – добавил Орбан.

Как сообщалось, в венгерской столице Будапеште за ночь на четверг, 19 сентября, уровень воды поднялся более чем на один метр, причем вода из Дуная подступила к зданию парламента.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к 10 миллиардам евро из Фонда сплоченности для стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений.