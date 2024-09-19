У ПАРЄ стурбовані впливом Росії на прийдешні вибори в Молдові
Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи під час завершення дводенного візиту до Молдови 18 вересня наголосили на загрозі, яку дезінформація та підкуп з боку Кремля становлять для прийдешніх президентських виборів.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в пресслужбі Ради Європи.
Делегація ПАРЄ у складі шести членів на чолі з ісландською депутаткою Торхільдур Сунна Іварсдоттір відзначила зусилля влади Молдови з забезпечення прозорості виборів та розширення можливостей голосування за кордоном.
Також делегація зауважила, що Молдова досягла значних успіхів, особливо у своєму руху до Європейського Союзу, але вони "перебувають під облогою все більшого геополітичного тиску".
"Підтримувана Кремлем дезінформація, незаконне фінансування та ймовірний підкуп виборців становлять серйозну загрозу суверенітету, безпеці та чесності виборів у Молдові", – підкреслюється в повідомленні Ради Європи.
Делегація ПАРЄ закликала молдовську владу і Центральну виборчу комісію підвищити рівень обізнаність громадськості про ці загрози, водночас забезпечивши дотримання свободи слова та відкриту політичну конкуренцію.
Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.
У Міністерстві закордонних справ Росії нещодавно обурилися радикальним зменшенням кількості виборчих дільниць, які Молдова відкриє в РФ для голосування своїх громадян на президентських виборах.
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