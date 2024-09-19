У ПАРЄ стурбовані впливом Росії на прийдешні вибори в Молдові

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи під час завершення дводенного візиту до Молдови 18 вересня наголосили на загрозі, яку дезінформація та підкуп з боку Кремля становлять для прийдешніх президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в пресслужбі Ради Європи.

Делегація ПАРЄ у складі шести членів на чолі з ісландською депутаткою Торхільдур Сунна Іварсдоттір відзначила зусилля влади Молдови з забезпечення прозорості виборів та розширення можливостей голосування за кордоном.

Також делегація зауважила, що Молдова досягла значних успіхів, особливо у своєму руху до Європейського Союзу, але вони "перебувають під облогою все більшого геополітичного тиску".

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"Підтримувана Кремлем дезінформація, незаконне фінансування та ймовірний підкуп виборців становлять серйозну загрозу суверенітету, безпеці та чесності виборів у Молдові", – підкреслюється в повідомленні Ради Європи.

Делегація ПАРЄ закликала молдовську владу і Центральну виборчу комісію підвищити рівень обізнаність громадськості про ці загрози, водночас забезпечивши дотримання свободи слова та відкриту політичну конкуренцію.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

У Міністерстві закордонних справ Росії нещодавно обурилися радикальним зменшенням кількості виборчих дільниць, які Молдова відкриє в РФ для голосування своїх громадян на президентських виборах.

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