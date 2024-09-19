В ПАСЕ обеспокоены влиянием России на грядущие выборы в Молдове

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во время завершения двухдневного визита в Молдову 18 сентября отметили угрозу, которую дезинформация и подкуп со стороны Кремля составляют для грядущих президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Делегация ПАСЕ в составе шести членов во главе с исландским депутатом Торхильдур Сунна Иварсдоттир отметила усилия властей Молдовы по обеспечению прозрачности выборов и расширению возможностей голосования за рубежом.

Также делегация отметила, что Молдова достигла значительных успехов, особенно в своем движении в Европейский Союз, но они "находятся под осадой все большего геополитического давления".

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"Поддерживаемая Кремлем дезинформация, незаконное финансирование и вероятный подкуп избирателей представляют серьезную угрозу суверенитету, безопасности и честности выборов в Молдове", – подчеркивается в сообщении Совета Европы.

Делегация ПАСЕ призвала молдавские власти и Центральную избирательную комиссию повысить уровень осведомленности общественности об этих угрозах, одновременно обеспечив соблюдение свободы слова и открытую политическую конкуренцию.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

В Министерстве иностранных дел России недавно возмутились радикальным уменьшением количества избирательных участков, которые Молдова откроет в РФ для голосования своих граждан на президентских выборах.

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